Roots & Beer A Villa Bombrini

Ponente - Oggi e domani nello splendido parco di Villa Bombrini, il Quaalude Rock Club organizza due serate dedicate al jazz e al blues, le radici musicali da cui il rock ha preso vita. Grazie alla direzione artistica di Alberto Malnati, artisti di fama internazionale si alterneranno sul palco di Villa Bombrini per tre serate di grande musica. Stasera saliranno sul palco di villa Bombrini la strabiliante Jessita Mc Kinney accompagnata da Bruno Marini all’organo Hammond, Chubby

John al basso, BC Bag dietro i fusti, apre la serata Paolo Magnani seguito da Miki & The Red Rockets.



Domani suoneranno: il grandissimo Paolo Bonfanti con Nicola Bruno al basso elettrico e Alessandro Pelle alla batteria, aprono i Kid Combo e a seguire Fabio Ricchebono e gli Old Shoes Tom Waits Experience. I concerti hanno inizio alle ore 18. I biglietti saranno in vendita online su TicketOne oppure presso BIGGIE Piazza dell'Erbe, 18 dalle 7.00 alle 3.00 Telefono: 010 844 3109, REDHOUSE Strumenti Musicali Corso Ferdinando Maria Perrone, 22r, 16152 Genova Telefono: 010 604 7013, OSTAIA DA-U NEO Via Alfredo D'Andrade, 85r, 16154 Genova Telefono: 010 604 3587, Antica Caffetteria Cabona Via di S. Bernardo, 22/R, 16123 Genova Telefono: 010 246 8485 oppure direttamente presso la Villa a partire dalle 17 al costo di 12

euro a persona, il biglietto valido per un’unica serata, per chi acquista i biglietti validi per tutte le serate in programma è previsto uno sconto pari a 6 euro sul prezzo totale. I posti sono a sedere.