Serata al Bergese con show cooking e degustazioni per la `Giornata degli Alberghieri`

Ponente - Venerdì 18 gennaio l'Istituto alberghiero Nino Bergese di Sestri Ponente partecipa con un'apertura serale straordinaria alla "Giornata degli Alberghieri", organizzata dalla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (RE.NA.I.A) per promuovere la cultura del cibo e del territorio.



Dalle ore 17 alle 20 le porte della scuola resteranno aperte in via Giotto per accogliere appassionati e professionisti dei settori "enogastronomia" e "ospitalità" nonché tutti i cittadini interessati a conoscere meglio le attività dell'istituto. I laboratori di cucina e sala bar saranno aperti per ricevere i visitatori, mentre gli studenti, guidati da chef e insegnanti si eserciteranno in dimostrazioni pratiche, offrendo al pubblico assaggi e degustazioni.