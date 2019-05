Technoir + nugs live al `Cane`

Ponente - Arriva stasera dalle 21 al "Cane" il live dei TECHNOIR, un duo Trip Hop/Nu Soul con base a Milano nato nel 2014, composto da: Alexandros (aka Sound Activist): chitarre, synths, laptop, voce

Jennifer (aka Jennyfire): voce, effetti



Il loro sound mescola jazz, elettronica, soul, improvvisazione e una costante ricerca sonora. L'EP segna per il duo lo spostamento verso sonorità più cupe e Trip-Hop, pur mantenendo le venature Nu Soul del primo lavoro e parla, come il titolo suggerisce, «di alienazione, di perdita, della vita in gigantesche metropoli come Londra, Parigi, Milano e del momento storico disumanizzante in cui stiamo vivendo».