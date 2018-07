Un´estate di musica e colore: arriva il Pegli Summer Party 2018

Questa sera sulla spiaggia centrale di Pegli, evento a ingresso gratuito

Ponente - Stasera il litorale di Pegli si colora d'estate: musica in spiaggia a partire dalle ore 21 sulla spiaggia davanti a Largo Calasetta.



L'evento - Dopo l'enorme successo della scorsa edizione, il CIV Riviera di Pegli ha nuovamente organizzato il Pegli Summer Party 2018, previsto per la serata di venerdì 13 luglio. All'evento - a ingresso gratuito - sarà attivo punto ristoro.

Ad animare questa suggestiva discoteca a cielo aperto sarà la musica del giovanissimo JAY-S - nome d'arte di Jacopo Saliani, DJ nato a Pegli con all'attivo più di 100 date nel nord italia e speaker radiofonico di Radio Vertigo One - che rallegrerà questa serata associando alle hit più in voga del momento anche alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica dance. Insieme a lui si esibiranno anche in live Daniel Soldano - vincitore assoluto del Fantastico Festival 2018 - e Valeria Finetti - vincitrice del premio social al Fantastico Festival 2018.



Official hashtag: #PegliSummerParty