`Psa Genova Pra´`: ecco il nuovo nome del terminal VTE

La presentazione è avvenuta nel Municipio di Pra'

Ponente - Il terminal PSA con sede a Genova ha annunciato il suo nuovo nome e marchio: "PSA GENOVA PRA'"



Cerimonia - Il nuovo nome è stato ufficialmente presentato in occasione di una cerimonia di inaugurazione che si è svolta presso il Municipio di Pra’. Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, il Presidente del Municipio locale, Claudio Chiarotti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini ed i rappresentanti della comunità locale hanno partecipato alla cerimonia. Dal 24 maggio 2019 "PSA Genova Pra’" progressivamente sostituirà il precedente marchio "PSA Voltri-Pra" nonché la precedente ragione sociale "Voltri Terminal Europa”.



Porto - «Il rebranding vuole mettere in risalto la posizione del terminal all'interno del porto di Genova. Esso rispecchia il forte impegno di PSA Genova Pra’ nei confronti della comunità locale e testimonia le sinergie con l’amministrazione locale nel corso degli anni e in futuro. Negli ultimi anni PSA International ha implementato investimenti per un valore di 250 milioni di euro per migliorare e preparare a sfide future gli impianti e le attrezzature di PSA Genova Pra’ anche nell’ottica dei futuri cambiamenti di mercato. Il terminal continua inoltre a mantenere i propri impegni di responsabilità sociale d’impresa e contribuisce al vivace tessuto economico della città di Genova».