Aperto da questa mattina il nuovo supermercato Coop di Prà-Palmaro

Ponente - È attivo da questa mattina il nuovo supermercato Coop di Genova Pra'-Palmaro, realizzato nell’area un tempo occupata da Amga. L’inaugurazione, già prevista per lo scorso 29 novembre, era stata rimandata a causa della scelta del Comune di sospendere temporaneamente l’autorizzazione edilizia rilasciata a Coop Liguria nel mese di maggio, per prendere in esame il ricorso di un concorrente. Appurato che tale ricorso non ha fondamento, il Comune ha poi confermato l’autorizzazione, rendendo possibile l’apertura.



Il nuovo supermercato conta 650 metri quadrati di superficie di vendita ed è dotato di 100 posti auto riservati, che lo rendono facilmente accessibile non solo ai residenti del quartiere, ma anche alla clientela di passaggio. Con un assortimento di circa 5.000 prodotti, offre un’ampia proposta di alimenti freschi e freschissimi, sia nei banchi assistiti di gastronomia, macelleria e pescheria, sia a libero servizio. Nel mercatino dell’ortofrutta è presente una bancarella dedicata ai prodotti liguri della Cooperativa Ortofrutticola di Albenga. Completano l’offerta della piazza dei freschi il distributore di pane fresco e quello di semi, legumi e frutta secca sfusi. Nel comparto generi vari, sono presenti tutti i prodotti indispensabili per la spesa quotidiana, compresa una proposta di alimenti senza glutine.



Il punto vendita ha 3 casse tradizionali e 5 postazioni automatiche per il pagamento della spesa. È presente anche il servizio di consegna a domicilio degli acquisti effettuati in negozio, in un raggio di 4 chilometri dal punto vendita, a tariffe agevolate per i Soci.



Sotto il profilo ambientale, il punto vendita è dotato di tutti gli accorgimenti volti a renderlo efficiente e sostenibile: impianto di illuminazione a led; centrali frigo a ciclo transcritico; banchi dei surgelati e dei salumi e latticini chiusi da ante o porte per limitare la dispersione del freddo.

Sul tetto, inoltre, è stato installato un impianto fotovoltaico che produce 47.000 kilowattora di energia, coprendo il 14% del fabbisogno energetico della struttura.



Il nuovo supermercato occupa una ventina di persone, provenienti prevalentemente da altri supermercati e qualcuno anche dall’Ipercoop L’Aquilone.



«Con questa nuova apertura – commenta il Presidente di Coop Liguria Francesco Berardini – che porta a quarantasette il numero complessivo dei nostri negozi, saremo in grado di offrire ai Soci e ai consumatori di Pra' un servizio ancora più completo, grazie a un punto vendita di nuova concezione. Per garantire il meglio della nostra offerta anche a chi frequenta l’InCoop di via Pra', inoltre, abbiamo già messo in programma la sua riorganizzazione nell’arco del 2019».