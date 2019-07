Continuano le donazioni per `Genova nel cuore`:

Ponente - Oggi, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l'assessore allo sviluppo e promozione economica Paola Bordilli, ha ricevuto da Massimo Enrico, portavoce di 25 aziende della rete "Vite In riviera", un contributo di 1.700 euro da destinare a "Genova nel cuore" per le emergenze Ponte Morandi.



La cifra è stata raccolta nel corso dell'evento "Le prime di Vite in Riviera" organizzato da Vite In riviera (rete di produttori di vino e olio del ponente ligure) con il patrocinio di Enoteca Regionale della Liguria.



L'incontro, che si è svolto il 25 marzo 2019 nel Salone delle Feste di Palazzo Imperiale di Genova, gestito con il supporto di ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) sede di Genova, ha permesso a tutti gli appassionati presenti di scoprire ed assaggiare in anteprima i nuovi vini del Ponente Ligure della vendemmia 2018, oltre alle riserve delle annate precedenti.



Ognuna delle 25 aziende della rete d'imprese (23 produttori di vino e 2 produttori di olio) ha portato in degustazione le proprie anteprime: dalla RLP Granaccia DOP al Rossese di Dolceacqua, dal RLP Pigato DOP al RLP Vermentino DOP, fino ad arrivare al montano Ormeasco di Pornassio DOP.



L’Enoteca Regionale della Liguria, di cui il Comune è fra gli Enti Fondatori, ha funzioni di valorizzazione dei vini regionali con particolare riguardo a quelli a denominazione d’origine, nonché a politiche di valorizzazione dei priori territori anche attraverso la produzione vitivinicola e enogastronomica di qualità .



Il ricavato dell’evento (circa 1.700 euro) è stato destinato a "Genova nel cuore" per le emergenze Ponte Morandi .