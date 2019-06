Elezioni Rsu Arcerlor Mittal, Vella: «La Fim cresce, risultato soddisfacente»

Ponente - «La Fiom perde la maggioranza delle Rsu, la Fim continua a crescere. Un risultato davvero soddisfacente per la Fim che diventa la prima organizzazione per numero di voti nel collegio impiegati, esprimendo anche il più votato in assoluto, Massimiliano Milone, con 41 preferenze.

La Fim si conferma seconda organizzazione nel collegio operai esprimendo, altresì, il più votato della fabbrica con uno strepitoso consenso di Nicola Appice nel collegio operai totalizzando 159 preferenze, confermando così la sua leadership in fabbrica. Anche come RLS (rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza) risulta il più votato con 248 preferenze»: così Alessandro Vella Segretario Generale Fim Cisl Liguria.



«Ringrazio davvero tutti i candidati, la commissione elettorale, i lavoratori che hanno scelto la FIM per farsi rappresentare. Questi sono risultati che premiano anche e soprattutto l’attività dei nostri delegati passati, che hanno sempre lavorato con serietà e coerenza per mantenere sempre alto e attento il livello di relazioni sindacali».