Ponente - Si apre con un talk show la seconda giornata del festival in occasione della celebrazione del

150° anniversario della Giglio Bagnara. Il 20 ottobre in città si mescolano arte, musica e spettacolo, tradizione e divertimento, per tutto il giorno e fino a sera. Sono impressioni raccolte tra chi vive quotidianamente la Superba quelle che mette in scena il talk show “Genova How Are You”, con regia di Claudio Sanfilippo e condotto da Massimo Cotto, riflessioni che scatteranno una fotografia dello stato dell’arte della città e ne analizzeranno i futuri sviluppi.



La serata inizierà alle 19.30 davanti al teatro Carlo Felice con l’accompagnamento musicale della Filarmonica Sestrese. A partire dalle 20.30, il talk show ospiterà grandi personalità tra cui il Sindaco Marco Bucci, Tiziana Lazzari (Vice-Presidente di Palazzo Ducale), Silvia Salis (ex-atleta azzurra e dirigente FIDAL), Marco Boglione (Presidente della BasicNet), Luca Ubaldeschi de “Il Secolo XIX”, Gino Paoli, cantautore e musicista, Enrico Montolivo, Amministratore Delegato di Giglio Bagnara, Paolo Mamo, AD e Presidente di Altavia Italia, Alberto Fortis, storico cantautore italiano, Vittorio De Scalzi, figura di riferimento della musica genovese, Francesco Baccini, cantautore genovese, Gnu Quartet, quartetto musicale composto da Raffaele Rebaudengo, Francesca Rapetti, Roberto Izzo e Stefano Cabrera, che ha collaborato con importanti nomi quali Francesco De Gregori ed Ermal Meta, Max Manfredi, cantautore genovese, Dado Moroni, pianista e compositore iconico del jazz italiano e Ninè Ingiulla, che omaggerà Fabrizio De Andrè. Il tutto nella cornice del Teatro Carlo Felice,

luogo scelto per ospitare questo evento. Ad allietare poi i genovesi con i suoi racconti e consigli, dalle 10 alle 16.00, presso il Palazzo della Borsa, Dado Moroni, grande pianista e compositore di jazz, nonché ambasciatore del jazz italiano nel mondo e vincitore dell’Umbria Jazz Festival, terrà una Masterclass full-immersion su come migliorare le proprie tecniche e sensibilità. Una perfetta occasione per entrare nel cuore della melodia e del ritmo guidati da una delle più grandi personalità di spicco della musica jazz a livello internazionale.



Infine, la proposta di ETT per il museo Fincantieri si fa concreta con la presentazione alle ore 19.00 in Largo Alessandro Pertini. Importanti i dettagli sulla struttura: il progetto, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e della Fondazione Ansaldo, prevede che il museo sia ospitato in una cupola geodetica con uno schermo a 360° che proietterà filmati ed immagini molto suggestive di repertorio di Fincantieri. All’esterno della cupola, in uno spazio di 300 mq concesso dalla sede storica di Giglio Bagnara, si darà vita ad un percorso circolare con approfondimenti e modelli.