Ilva, il vertice al Mise si è concluso: ecco cos´è successo

Il prossimo incontro è previsto entro un mese

Ponente - Conferma dell’accordo di Programma e il ruolo della Società di Cornigliano: sono gli argomenti portati al Ministero dello Sviluppo Economico sul tema Ilva. Al vertice hanno partecipato i sindacati, il presidente della Regione Toti, gli assessori Andrea Benveduti e Gianni Berrino e i funzionari di Arcellor Mittal. La riunione è stata aggiornata e il prossimo incontro è previsto entro un mese.



Lavoro - «Sulla conferma dell’Accordo di Programma - ha detto il segretario della Fiom Cgil Bruno Manganaro - abbiamo ribadito che, anche se non è immediatamente attuabile il principio deve essere confermato e quindi entro la fine del piano industriale nel 2023 i lavoratori in esubero devono essere ricollocati. E Mittal si è detta d'accordo – ha proseguito il sindacalista - Per quanto riguarda il ruolo di società per Cornigliano è stato Toti a chiedere al governo garanzie economiche e giuridiche, impegnandosi a riconvocarci entro i primi di dicembre per formulare una proposta per la ricollocazione dei 474 lavoratori non assunti subito da Mittal».



Centrale elettrica - «Il Commissario Straordinario Laghi, non ha specificato tempi e costi e ha risposto in modo non esaustivo in merito alla eventuale bonifica della centrale elettrica, chiarendo che però è già previsto un piano dedicato – hanno proseguito Alessandro Vella, Segretario Generale Fim Cisl Liguria e Nicola Appice Coordinatore Rsu Fim Cisl Ilva Genova - Lo stesso Laghi, rivolgendosi a società per Cornigliano, ha chiesto di individuare ipotetiche attività che lavoratori in Amministrazione Straordinaria possano svolgere con l'opportuna formazione. Ribadiamo che già l'accordo del 6 settembre aveva previsto una specifica clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori, ma siamo disponibili a verificare questo percorso come una opportunità e quindi a discuterne i contenuti».