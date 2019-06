Piaggio Aero, Fim Cisl: «Tempistica dei contratti velivolistici ancora troppo lunga»

Ponente - «Per dare concretezza all'incontro al Mise era necessario ufficializzare gli impegni attraverso l'emissione, da parte dell' aministrazione difesa e del MISE, degli ordini e dei contratti»: così Segreteria Fim Cisl Liguria.



Lavoro - «Ancora una volta si sono fatti discorsi anche importanti e interessanti sul futuro, ma si continua a non valutare l'impatto immediato sui carichi di lavoro e quindi sul rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione straordinaria, per questo motivo riteniamo importante convocare un incontro in Unione industriali in modod da approfondire lo scenario emerso perché, lo ribadiamo, è ancora molto distante dalle necessità operative di Piaggio. Per potersi rilanciare l'azienda deve lavorare da subito».