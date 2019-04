Questa mattina vertice in Regione per fare il punto della situazione

Ponente - «Se non arriva una convocazione dal Governo per Piaggio Aerospace i lavoratori e le istituzioni sono pronti a fare sentire la loro voce o davanti a Palazzo Chigi o al Ministero dello Sviluppo Economico. Domani l’incontro informale non si terrà, ormai siamo alla farsa»: lo hanno annunciato i sindacati al termine del vertice con la Regione e il Comune.



Rabbia - «Piaggio Aero è un’eccellenza non solo ligure ma anche italiana – ha proseguito Apa segretario della Uilm – e se non ci sarà una convocazione porteremo a Roma una mobilitazione di massa». «A maggio partirà la cassa integrazione - ha aggiunto Alessandro Vella segretario Fim Cisl Liguria – per salvare Piaggio serve il finanziamento della flotta istituzionale dei P180, unica commessa che può dare subito lavoro, e servono 70 milioni per la certificazione del drone P1HH da mettere poi sul mercato».



Richiamo - Dal parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è arrivato un messaggio chiaro: «Piaggio Aero va protetta, è un'eccellenza del Paese. Siamo pronti a sostenere ogni manifestazione di protesta se non arrivassero notizie dal Governo».