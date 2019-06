Piaggio Aerospace, il 20 giugno tavolo al Mise

Benveduti: «Implementiamo questa eccellenza nazionale»

Ponente - «A poche ore dal nostro invito, è con soddisfazione che riceviamo la convocazione del Mise a un nuovo tavolo riguardante Piaggio Aerospace fissato per giovedì 20 giugno. Un incontro necessario per aggiornare le parti a seguito delle notizie agrodolci emerse ieri, con l'aumento di cassa integrazione prima e l'annuncio di commesse per 200 milioni di euro poi»: così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.



Competenze - «La volontà di fare di Piaggio Aerospace un centro d'eccellenza nazionale del settore aerospazio è in linea con quanto andiamo dicendo da tempo - continua Benveduti - L'azienda detiene competenze uniche e, come tali, vanno preservate e implementate in vista di un progetto di sistema nazionale».