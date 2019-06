Piaggio, Fiom: «Tante promesse e annunci»

Ponente - «La via per l'inferno è lastricata di annunci e promesse»: lo ha dichiarato il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro commenta la riunione che si è svolta al Mise sulla vertenza Piaggio Aero.



Velivoli - «L'unica cosa concreta è una commessa sui motori e forse una seconda, ma non si tratta di lavoro nuovo ma di commesse bloccate dopo l'avvio dell'amministrazione controllata. Hanno fatto scendere le commesse per la trasformazione dei P180 da 10 a 9 ma i tempi sono lunghi e non se ne parla prima di fine anno, così come le piattaforme per i droni da due sono diventate una».



Commesse - Per Manganaro «non c'è solo un problema di annunci al ribasso, ma di commesse che non arrivano e che non permettono il rientro a giugno di chi è in cig».