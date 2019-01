Rfi, salgono a 17 le stazioni del circuito Sala Blu in Liguria

Tre nuove stazioni servite a Finale Ligure, Genova Sestri Ponente Aeroporto e Loano

Ponente - Salgono a 17 le stazioni ferroviarie gestite dalla Sala Blu di Genova Piazza Principe di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). È questo l'effetto dell'ampliamento del circuito di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, che prende il via oggi, con 3 nuovi scali liguri serviti, Finale Ligure, Genova Sestri Ponente Aeroporto e Loano. Un ulteriore segno dell'attenzione del Gruppo FS Italiane verso le esigenze dei viaggiatori, con lo scopo di migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno utilizzano il treno per i propri spostamenti.



Viaggi - «L'ampliamento del circuito di assistenza delle Sale Blu ci permette di essere ancora più vicini alle persone che ogni giorno viaggiano a bordo dei nostri treni e transitano per le nostre stazioni – ha dichiarato Gianfranco Battisti, AD e DG di FS Italiane. I viaggiatori e le loro esigenze sono al centro delle strategie e delle azioni del Gruppo FS Italiane e siamo a lavoro per raggiungere standard sempre più elevati di qualità ed efficienza».



Stazioni - «L'impegno di Rete Ferroviaria Italiana in tema di accessibilità – ha dichiarato Maurizio Gentile, AD e DG di RFI - ha fatto sì che oggi siano 300 le stazioni, da Nord a Sud del Paese, che fanno parte del network delle Sale Blu nazionali. A questo servizio, di fondamentale importanza, si affianca il programma di interventi di natura strutturale e tecnologica che stiamo portando avanti nelle nostre stazioni per eliminare le barriere architettoniche e assicurare a tutti i viaggiatori autonomia negli spostamenti». A partire dal 2011, anno di inizio delle attività per conto di RFI, i servizi erogati gratuitamente negli scali ferroviari liguri appartenenti al network delle Sale Blu sono raddoppiati, passando dai 7mila ai circa 14mila forniti a fine 2018.