Terminal di Pra´, dal 7 gennaio un nuovo servizio per autotrasportatori

Ponente - Dal 7 gennaio al via la sperimentazione dell’innovativo servizio Truck Appointment System “L’Appuntamento” che promette di migliorare l’operatività logistica del terminal PSA Genova Pra'



Il servizio, costruito sul già attivo “preavviso di arrivo” e pensato per le aziende di autotrasporto che operano sul nodo di Genova Pra', sarà implementato ricorrendo a nuove tecnologie che metteranno in contatto diretto i sistemi dei trasportatori con quelli del terminal con una comunicazione inizialmente via “Web/App Service” e successivamente “machine to machine”.



L’iniziativa segue quella già annunciata il 16 Dicembre relativa alla “Modalità di prenotazione contenitori import” che ha reso disponibile anche la nuova App per IOS e Android dedicata all’autotrasporto e a tutta l’utenza del Terminal https://genovapramagazine.it/unapp-per-lautotrasporto-e-non-solo/, ad ulteriore conferma della forte volontà di PSA di miglioramento del servizio verso l’utenza.



L’utilizzo del Truck Appointment System “L’Appuntamento” permetterà ai trasportatori di verificare in anticipo e da remoto le operazioni da svolgere (import/export) e di riceverne la conferma o gli elementi mancanti; a seguito dell’esito positivo, i trasportatori comunicheranno al terminal “l’Appuntamento” e la relativa definizione della “finestra di prenotazione” concordata e ottimizzata – ovvero un range temporale entro il quale i trasportatori saranno attesi al terminal per essere serviti. “L’Appuntamento” costituisce un elemento di innovazione nel processo e nelle comunicazioni, finalizzato sia alla riduzione dei tempi “pre-gate” sia alla verifica della fattibilità delle attività da svolgere.



Si eviteranno inutili attese, code e conseguenti impatti sul terminal e sul territorio per operazioni di ritiro o consegna camion non ancora prenotate al momento della presentazione del trasportatore al gate di PSA Genova Pra'; ciò a beneficio dei tempi di servizio, dell’ambiente e della circolazione stradale.