Code e traffico a ponente: mattinata infuocata per la viabilità genovese

Ponente - Mattinata di passione per il traffico genovese, vittima ancora una volta di code e rallentamenti tra ponente e centro cittadino. Questa volta la causa è da imputare a tre diversi incidenti.



Viabilità autostradale - Il primo incidente ha visto un'auto in panne nei pressi del casello di Genova Aeroporto bloccare l'accesso autostradale a chi arriva da ponente, mentre nel secondo caso l'uscita di Genova Ovest è stata bloccata da un'auto in fiamme.



Viabilità ordinaria - Il terzo sinistro è consistito in un tamponamento in Lungomare Canepa, che sta causando notevoli rallentamenti in direzione centro lungo tutta la Guido Rossa. Per il momento le cause dell'incidente sono in via di chiarimento.