Lotto 10, ci siamo quasi: diciannove ore per concludere la rampa, chiusa via Siffredi

Ponente - Come già annunciato, dalle 20 di ieri alle 15 di oggi via Siffredi rimarrà interdetta al traffico per permettere la fine dei lavori di montaggio della nuova rampa che collegherà via Guido Rossa al casello di Genova Aeroporto.



Verso il Lotto 10 - In questo breve lasso di tempo, gli operai eseguiranno il "varo" dell'impalcato metallico della campata di scavalco di via Siffredi. Per consentire la totale sicurezza sia per gli addetti che per i cittadini, durante le operazioni via Siffredi è stata totalmente interdetta al traffico. A questo link trovate tutti i percorsi alternativi.