Lotto 10, l´attesa è finita: martedì la strada apre con quattro mesi di anticipo

Ponente - L'attesa è finita: martedì 26 marzo alle 9.15 aprirà la seconda rampa del Lotto 10, il collegamento tra la strada Guido Rossa e il casello autostradale di Genova Aeroporto. Un traguardo importante, soprattutto se si pensa che i lavori sono stati ultimati con circa quattro mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma originale: a partire da martedì prossimo, quindi, i cittadini potranno utilizzare due nuovi viadotti indipendenti, entrambi a due corsie per senso di marcia.



Apertura anticipata - La prima rampa era stata aperta al traffico venerdì 7 dicembre, con una configurazione provvisoria a una corsia per senso di marcia, anche in quel caso con oltre tre mesi di anticipo rispetto alla prima tabella di marcia: i lavori, infatti, hanno subito una notevole accelerazione a seguito del crollo di Ponte Morandi.

Stando alle parole dell'assessore comunale a Mobilità e Trasporti Stefano Balleari,

alle 22 di venerdì 22 marzo verrà chiusa la rampa d'accesso all'autostrada del Lotto 10 - mentre l'uscita sulla Guido Rossa resterà aperta - per lavorare su quella dall'altra parte, dunque tutta la struttura rimarrà chiusa finché i lavori non verranno ultimati: la strada verrà ufficialmente riaperta alle 9 di martedì 26 marzo. Fino ad allora, i mezzi potranno percorrere in accesso all'autostrada le strade precedentemente predisposte. In questo lasso temporale si potrà anche risistemare ad hoc tutto quello che è stato posizionato in precedenza.



L'opera - La struttura è stata interamente finanziata da Società per Cornigliano S.p.A., a valere sulle risorse previste dall'Accordo di Programma per le attività di bonifica e infrastrutturazione delle aree ex Ilva rinvenenti alla disponibilità pubblica. «Ringraziamo le ditte esecutrici e i loro dipendenti, i quindi i dipendenti comunali, quelli di Sviluppo Genova, Società per Cornigliano», sottolinea l'amministratore di Sviluppo Genova Franco Floris.

All'inaugurazione saranno presenti il vice ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Genova Marco Bucci e alcuni amministratori comunali, quindi il presidente di Società per Cornigliano Cristina Repetto. Va ricordato, inoltre, che Sviluppo Genova ha curato tutte le attività sino al collaudo, comprese la Direzione dei Lavori e il Coordinamento alla Sicurezza.