Lotto 10, scatta la chiusura di via Siffredi

Individuate le viabilità alternative per automezzi privati

Ponente - Resterà interdetto fino a lunedì 4 marzo alle 5 il transito veicolare e pedonale in via Siffredi nel tratto compreso tra piazza Savio e via Albareto: nell'occasione verranno completate le operazioni legate alla realizzazione del secondo viadotto di collegamento fra via Guido Rossa e il casello autostradale di Genova Aeroporto con il posizionamento dell'ultimo tratto di impalcato che collegherà la rampa direttamente all'autostrada.



Direttrici - Le varianti previste per i mezzi privati saranno le stesse attuate nelle precedenti chiusure: i veicoli diretti verso Levante, per bypassare il blocco stradale, dovranno imboccare la rampa di via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, da dove cui potranno proseguire verso tutte le direzioni, o ripercorrere via Pionieri e Aviatori d’Italia ed imboccare la Guido Rossa. Per chi da levante viaggia verso ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa, saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada, da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri. Nessun problema per la circolazione ferroviaria.