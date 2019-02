Lotto 10, tutto pronto per il rush finale: via Siffredi chiusa da sabato a lunedì mattina

La circolazione ferroviaria invece sarà regolare.

Ponente - Ultimo atto per il viadotto nord che collegherà la strada a mare Guido Rossa al casello autostradale di Genova Aeroporto. L’operazione è il varo dell’ultimo concio, il più complesso come forma e posizionamento, della rampa nord del lotto 10. Per questo motivo sarà necessario chiudere totalmente via Siffredi da sabato mattina alle 7 (2 marzo) fino alla conclusione dei lavori previsti le 5 di lunedì mattina (4 marzo). La circolazione ferroviaria invece sarà regolare.



Circolazione - «Grazie a quest'opera il collegamento fra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto, anche sulla carreggiata Nord, sarà finalmente operativo – ha dichiarato l'amministratore unico di Sviluppo Genova Franco Floris - Un obiettivo raggiunto con grande impegno da parte di tutti gli attori che hanno lavorato al "Lotto 10", compresi i nostri ingegneri e tecnici che hanno seguito, giorno dopo giorno, gli sviluppi dell'intervento. I ringraziamenti sono doverosamente allargati alla Società per Cornigliano e in particolare al presidente Cristina Repetto ed estesi all'Amministrazione comunale per il sostegno, con la partecipazione attiva degli uffici tecnici del Comune e degli assessori Fanghella e Balleari».



Direttrici - Le varianti previste per i mezzi privati saranno le stesse attuate nelle precedenti chiusure: i veicoli diretti verso Levante, per bypassare il blocco stradale, dovranno imboccare la rampa di via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, da dove cui potranno proseguire verso tutte le direzioni, o ripercorrere via Pionieri e Aviatori d’Italia ed imboccare la Guido Rossa. Per chi da levante viaggia verso ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa, saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada, da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri.