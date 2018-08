Lunghe code in nodi cruciali della città: l´assenza del viadotto inizia a farsi sentire

Ponente - All'alba dell'avvio dei provvedimenti presi per l'area di Cornigliano - nonostante non sia ancora stata inaugurata la strada portuale "del Papa" all'interno delle aree Ilva -, la nuova viabilità provvisoria sembra iniziare a dare buoni frutti. Ma solo in quella zona.



Rallentamenti al traffico - Fin dalle prime ore di questa mattina sono state riscontrate lunghe code a Sestri, all'altezza di Fincantieri, anche se la tratta che la cui viabilità risulta maggiormente compromessa rimane quella di Borzoli: basti pensare che - soprattutto a causa dei tir, che spesso mandano a tappo la viabilità ordinaria - il tratto compreso tra Borzoli e Fegino in questo momento risulta percorribile nel doppio del tempo normalmente previsto per quella tratta. Pesanti rallentamenti anche all'uscita del casello di Genova Aeroporto per coloro che viaggiano in direzione centro.