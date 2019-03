Ponente - Pomeriggio di passione per il traffico cittadino a causa di svariati tamponamenti a catena che, nel corso del pomeriggio, hanno finito per bloccare per diversi minuti la corsia direzione levante di Lungomare Canepa.



Gli incidenti - Numerosi disagi per chiunque viaggiasse in direzione centro, ma fortunatamente nessun ferito grave, anche perché la vera preoccupazione è sorta proprio nel momento in cui ci si è resi conto della scarsa praticabilità della strada per i mezzi di soccorso.