Nuova viabilità a Cornigliano, domani al via la sperimentazione

Ponente - Partirà domani la sperimentazione di chiusura di via Cornigliano per chi arriva da Sestri Ponente, in base alla quale la strada verrà chiusa alle auto in direzione centro - con obbligo di svolta a destra sulla Guido Rossa - conseguentemente riservata al transito dei mezzi pubblici.



Su quest'ultima, inoltre - per velocizzare lo smaltimento del traffico -, le modifiche in questione comporteranno l'abolizione dei semafori per chi da ponente viaggia verso il centro attraverso la strada a mare.