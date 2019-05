Ponente - Via Siiffredi è stata riaperta: sono stati eseguiti i lavori di manutenzione della strada previsti e parte della demolizione dell’ultimo tratto della vecchia rampa che portava all’autostrada.



Circolazione provvisoria - Durante gli interventi ci sono state alcune modifiche alla circolazione: per ponente il flusso veicolare proveniente da via Cornigliano era stato deviato su via Guido Rossa, mentre per la direzione levante chi arrivava da via Albareto era stato deviato sulla rampa in direzione dell’aeroporto.