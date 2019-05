Sestri Ponente, si torna alla normalità: riaperto il ponte di via Giotto

Ponente - L'attesa è stata lunga, ma finalmente il gran giorno è arrivato: questa mattina è stato riaperto il ponte di via Giotto, a Sestri Ponente. Dopo la prova di carico svoltasi ieri - e risultata, per l'appunto, positiva - nella mattinata di oggi il tratto è tornato ad essere percorribile,



Le variazioni - A seguito della riapertura al transito veicolare di un tratto di via Giotto, a partire dalla mattinata di oggi le linee 53, 53/, 158, 170, 172 e 653 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

- Direzione Sestri: i bus, giunti in via Giotto, transiteranno per via Hermada dove riprenderanno regolare percorso.

- Direzione via Giotto: percorso invariato.