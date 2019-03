Traffico, lavori in corso a ponente: chiusi corso Perrone e la rampa d´accesso del Lotto 10

Ponente - Alle 22 di venerdì 22 marzo è stata chiusa la rampa di accesso del Lotto 10, la quale verrà riaperta solo alle 9.30 circa di martedì 26 marzo. Alle 6 di questa mattina è toccato, poi, a corso Perrone - principale collegamento tra Sampierdarena e la Valpolcevera - il quale rimarrà chiuso fino a nuovo ordine nel tratto compreso tra via Borzoli e via Perini per permettere la discesa in sicurezza della quinta trave gerber del Morandi, sita tra le pile 3 e 4 del moncone ovest.



Il traffico - A causa di queste chiusure, il traffico domenicale del ponente genovese ha subito alcuni rallentamenti, benché in mattinata la situazione sia comunque rimasta abbastanza sotto controllo. Una situazione tutt'altro che facile, ma in cui a questo punto non resta altro che aspettare e vedere se le cose rimarranno o meno sotto controllo anche nel resto della giornata.