Ultimi lavori per il Lotto 10: chiusa la rampa d´accesso all´autostrada. Ecco come muoversi

Ponente - Come già annunciato pochi giorni fa, alle 22 di ieri - venerdì 22 marzo - la rampa d'accesso all'autostrada del Lotto 10 è stata chiusa. Rimane, invece, aperta l'uscita sulla Guido Rossa.



I lavori - La struttura rimarrà chiusa finché i lavori non verranno ultimati, vale a dire quando la strada verrà ufficialmente riaperta: questo - stando alle stime - dovrebbe avvenire alle 9 di martedì 26 marzo. Fino ad allora, i mezzi potranno percorrere in accesso all'autostrada le strade precedentemente predisposte: chi viaggia dal centro in direzione ponente dovrà, dunque, percorrere via Siffredi, via Pionieri e Aviatori d’Italia e da lì - imboccando la rotonda dell’aeroporto - risalire verso la A10, mentre i mezzi pesanti potranno percorrere via della Superba fino alla rotonda dell’aeroporto.