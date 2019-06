Una sola corsia per senso di marcia: in via Siffredi cambia la viabilità fino a giovedì mattina

Ponente - Come già annunciato, dalle 21 di ieri- e fino alle 6.30 di domani - nel tratto di via Siffredi compreso tra Via Cornigliano e Via dell'Acciaio la circolazione risulta canalizzata su una sola corsia per senso di marcia. Questo provvedimento è necessario per portare a termine i lavori di messa in sicurezza e di definitiva asfaltatura di quel tratto di strada interessato alla realizzazione del Lotto 10.



Già da questa mattina sono stati segnalati alcuni rallentamenti, ma - come fatto presente dal gruppo Facebook Cornigliano La Rinascita - per tutta la durata dei lavori in alternativa sarà possibile percorrere via della Superba.