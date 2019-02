Via Borzoli, palo della luce minaccia di cadere: code e rallentamenti per i lavori di rimozione

Ponente - Mattinata difficile per il traffico di ponente, già fortemente segnato dalle limitazioni da e per la Valplocevera: pare, infatti, che proprio questa mattina un palo della luce pericolante abbia costretto i Vigili del Fuoco a intervenire in via Borzoli per la messa in sicurezza della zona.



L'intervento - In mattinata i Vigili del Fuoco di Multedo - coadiuvati dall'intervento della Polizia locale - sono dovuti intervenire in via Borzoli, dove un palo della luce, pericolosamente inclinatosi a causa di un incidente, era a rischio crollo. La rimozione della struttura è stata portata a termine poco dopo mezzogiorno, ma le code che si sono venute a formare nel frattempo hanno notevolmente appesantito la viabilità: al momento le auto procedono in senso unico alternato.