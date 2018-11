Via Siffredi, nel weekend scatta la chiusura: ecco cosa succede

Le modifiche al traffico nelle direttrici ponente-levante

Ponente - L'amministrazione comunale, dopo il crollo del ponte Morandi, sta realizzando interventi per migliorare la mobilità cittadina, tra cui anche l'apertura al traffico – nel più breve tempo possibile – di una rampa di collegamento in entrambi i sensi tra la strada Guido Rossa e il casello autostradale di Genova Aeroporto (cosiddetto lotto 10).



Per realizzare tale obiettivo, nella notte fra sabato 17 e domenica 18 novembre sarà eseguito il "varo" dell'impalcato metallico della campata di scavalco di via Siffredi.



Per consentire i lavori e l'allestimento delle gru necessarie al suo posizionamento, nonché lo smobilizzo del cantiere al termine delle operazioni, si rende necessaria la chiusura totale della via Siffredi, per il tratto interessato dalle lavorazioni, a partire dalle ore 20,00 di sabato 17/11 alle ore 15,00 di domenica 18/11.Sono state pertanto individuale viabilità alternative per consentire la continuità del collegamento stradale agli automezzi privati e al servizio di trasporto pubblico, in particolare:



Direttrice ponente-levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico saranno dirottati sulla nuova via della Superba. Pertanto i veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale dovranno, tramite la rampa che si imbocca da via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d'Acri da dove potranno proseguire per tutte le direzioni.



Direttrice levante-ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e Via Cornigliano saranno dirottati sulla rampa di ingresso all'autostrada da dove potranno imboccare l'autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri. Il collegamento tra Sestri e la Valpolcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli.



Via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico pesante in entrambe le direzioni, che nelle giornate di sabato e domenica è comunque molto ridotto rispetto ai giorni feriali.









Via della Superba sarà aperta a tutti i veicoli solo nella direzione ponente-levante mentre la direzione opposta sarà accessibile solo al traffico pesante e ovviamente ai mezzi di pronto intervento.



«La chiusura di via Siffredi per 19 ore, dalle ore 20,00 di sabato 17/11 alle ore 15,00 di domenica 18/11 - ha detto l'assessore alla mobilità e vicesindaco Stefano Balleari - comporta un piccolo sacrifico che porterà a un grande risultato con l'apertura, prevista nella prima settimana di dicembre - con un lieve slittamento causato dal tempo avverso delle scorse settimane - della rampa tra la via Guido Rossa e il casello autostradale di Genova Aeroporto. In queste ore di chiusura tutti i veicoli seguiranno percorsi prestabiliti e controllati dalla polizia locale e stradale».