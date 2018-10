Viabilità, buone notizie per il ponente: i tir avranno accesso diretto dall´autostrada a via della Superba

Ponente - Buone nuove per la viabilità cittadina: trovato un accesso alternativo «che consenta ai mezzi pesanti di accedere a via della Superba». Dalla prossima settimana i tir non dovranno più percorrere via Siffredi e via Hermada.



La notizia arriva direttamente dal vicesindaco Stefano Balleari, che durante la commissione consiliare odierna relativa alla mobilità dopo il crollo di Ponte Morandi ha presentato la soluzione al suddetto problema: cercando di creare un flusso più diretto tra il casello di Genova Aeroporto e via della Superba, infatti, sarà possibile alleggerire il traffico cittadino, evitando che i tir passino attraverso il centro di Cornigliano.