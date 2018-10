Viabilità, necessari interventi a Borzoli: via Forte di Monte Guano diventa a senso unico

Ponente - La zona di Borzoli - fortemente congestionata dopo il crollo di Ponte Morandi - necessita di interventi mirati a una quanto più massiccia riduzione del traffico. Per questa ragione il Comune ha emesso un’ordinanza per regolare la viabilità in due arterie secondarie, fortemente congestionate benché strade minori.



Novità - In base alla suddetta ordinanza del 1 ottobre, nel tratto compreso tra via Borzoli e via Forte di Monte Guano di via Fratelli Coronata e nel tratto tra via Fratelli Coronata e la località testa di Cavallo della stessa via Forte di Monte Guano è stato istituito il senso unico da Borzoli a Coronata dalle 7 alle 16, e in direzione contraria dalle 16 alle 7.