Ponente - Traffico molto intenso fin dal mattino su tutte le direttrici principali del ponente per quel che concerne la circolazione in direzione centro. Persistono incolonnamenti sia in uscita che in entrata in prossimità del casello autostradale di Genova Bolzaneto e sono presenti rallentamenti in uscita anche dal casello autostradale di Genova Aeroporto, cosa che finisce per congestionare la viabilità ordinaria lungo l'anello Siffredi - Manara - Hermada - Albareto.

Rallentamenti anche per chi proviene dal ponente e si immette in via Merano e in Via Puccini.



Nel corso della giornata inoltre saranno possibili rallentamenti in corso Sardegna (direzione mare) a causa di alcuni lavori di asfaltatura.