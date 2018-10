Viale Canepa parzialmente riaperto: una boccata d´ossigeno per Sestri Ponente

Ponente - Novità importanti per la viabilità ordinaria: questa mattina viale Canepa è stato riaperto a doppio senso nel tratto compreso tra via Casati e via Cavalli (all'altezza di Sestri Ponente). In questo modo sarà possibile snellire il traffico a ponente, soprattutto per quel che concerne la via Giotto e l'area nei pressi del Caravagna.



Viabilità - In attesa della riapertura del ponte sul Chiaravagna di via Giotto (prevista per la fine di gennaio 2019), iniziative come queste saranno sicuramente d'aiuto per decongestionare il traffico nella zona di Sestri Ponente, di per sé già problematico e in più fortemente colpito dopo il crollo di Ponte Morandi.