Autofficina abusiva al Campasso, Fontana e Rossi: «Un altro passo avanti nel rispetto della legalità»

Ponente - «Nei giorni scorsi, il nucleo Ambientale della polizia locale è intervenuto nella via Campasso per chiudere e sequestrare un'attività di autocarrozzeria abusiva all'interno di un'area industriale dismessa. Un altro passo in avanti nel rispetto della legalità»: lo hanno dichiarato in una nota congiunta Lorella Fontana e Davide Rossi, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lega in Comune.



«Da consigliere municipale prima e da consigliere comunale poi, ho sempre posto l'attenzione sulla questione - ha spiegato Rossi - e sono soddisfatto che finalmente, dopo anni, sono riuscito nel mio intento di fare chiudere questa attività. Si tratta, oltre che di legalità, anche di una questione di sicurezza perché nei locali abusivi, non solo non era presente alcun impianto di filtraggio dei fumi o delle esalazioni prodotte dall'attività, ma negli spazi esterni è stata trovata anche una notevole quantità di rifiuti speciali e pericolosi, detenuti in modo tale da costituire un vero deposito incontrollato. Ci complimentiamo con la polizia locale per la riuscita di questa operazione di sequestro - ha concluso Fontana - sinonimo del grande lavoro che sta svolgendo il nostro assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino. Siamo fiduciosi che l'illegalità venga estirpata da tutto il quartiere di Sampierdarena e da tutto il territorio».