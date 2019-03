Campasso, Pastorino e Passeri: «Restano le discariche abusive, disattese le promesse di Bucci»

Ponente - «In occasione degli accertamenti dello scorso 18 febbraio, il sindaco ha espresso indignazione per una situazione certamente indecorosa, nociva per i cittadini e che provoca evidenti disagi. Abbiamo registrato la volontà di procedere con un intervento urgente. Eppure nulla è accaduto; le promesse di Bucci non trovano alcun riscontro»: lo dichiarano il consigliere regionale Gianni Pastorino e il consigliere municipale Mariano Passeri in merito alla situazione dei rifiuti abbandonati in varie zone del quartiere del Campasso.



«C’è stata anche una petizione per la ricollocazione delle telecamere al di fuori della zona rossa, in modo da attivare un deterrente. Ma anche in questo caso nessun risultato, per adesso. Eppure si tratta di un fenomeno preoccupante e in crescita: sono oltre 5 mesi che i rifiuti giacciono all’aperto, senza alcun controllo - aggiungono - Ma così la lotta al degrado, sbandierata dal sindaco, rischia di rimanere solo sulla carta; oppure riguardi soltanto altre zone della città, ma non la Valpolcevera. Su tutto questo riteniamo doveroso un chiarimento da parte dell’amministrazione comunale», concludono.