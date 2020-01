Cep, Ariotti (Lega): `Controlli avviati sui ponti del quartiere`

Ponente - «In consiglio comunale ho presentato un'interrogazione sulla situazione di stabilità e controlli del "Ponte Blu" di via Martiri del Turchino e quello di via De Sanctis, in quanto esternamente sono evidenti i segni del tempo e recentemente capita di vedere il transito di alcuni mezzi come autoarticolati che, sbagliando strada, percorrono le vie del quartiere del Cep": così Fabio Ariotti - consigliere comunale della Lega.



"L'assessore competente ha risposto che l'amministrazione ha effettuato controlli rigorosi, che non inducono a supporre problematiche strutturali sui viadotti. L'assessore ha dichiarato, inoltre, che sui due ponti sono presenti unicamente le classiche fessurazioni legate ai giunti "tampone" posti all'interno del pacchetto stradale in corrispondenza degli appoggi, il cui rifacimento/adeguamento è inserito in programmazione con l'accordo quadro giunti e impalcati. Inoltre, verrà commissionato un servizio di rilievo dei due viadotti, in base al quale si potrà verificare meglio la presenza di eventuali criticità nascoste".