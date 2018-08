Cimitero di Voltri in preda dei vandali: «Inaccettabile per un luogo sacro»

Lo sfogo della capogruppo Fontana (Lega) a Tursi. L'assessore Campora: «Più controlli»

Ponente - La capogruppo in consiglio comunale della Lega Lorella Fontana ha segnalato, nella giornata di ieri, la situazione venutasi a creare nell'ultimo periodo nel cimitero di Voltri. Diversi gli episodi in cui si racconta che, ad orario di chiusura, il cancello della struttura risultava aperto. «Inaccettabile per un luogo sacro di questo tipo» evidenzia la Fontana.



A darne risposta l’assessore all'Ambiente, Matteo Campora: «Nell’ultimo sopralluogo dei tecnici non si sono evidenziati problemi ai sensori del cancello elettrico del cimitero di Voltri. Il nostro timore è che non ci troviamo di fronte a problemi di malfunzionamento, ma ad atti vandalici. La Polizia Municipale intensificherà i controlli e ringraziamo per la proposta della consigliera Fontana di attivare un controllo da parte dell’associazionismo di quartiere, chiaramente senza sostituirsi al lavoro e al tipo di intervento propri della Polizia Locale».



ph: Lorella Fontana (profilo Facebook)