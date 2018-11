Decreto Genova, Lega: «Sulla fascia di rispetto di Pra´ nessuna decisione calata dall´alto»

Ponente - «Sulla Fascia di rispetto di Pra' non c'è nessuna scelta calata dall'alto, ma frutto del lavoro in fase di audizioni in commissione. La richiesta da parte dell'amministrazione comunale di avere facoltà nell'utilizzo dell'area è stata per altro sostenuta dagli stessi esponenti del Pd. Evidentemente o gli esponenti locali del Partito democratico non parlano con i loro deputati o ci sorge il dubbio che abbiano qualcosa da nascondere»: lo dichiara il gruppo consiliare della Lega in Comune, in replica alla nota del gruppo Pd sulla concessione della fascia di rispetto di Pra'.



«Il Pd dovrebbe iniziare a dialogare un po' di più al proprio interno, cosa evidentemente che gli risulta impossibile, invece di scaricare responsabilità sul governo, che ha dimostrato grande attenzione per Genova colpita dalla tragedia del crollo del viadotto Morandi», conclude il gruppo consiliare del Carroccio