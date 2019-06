Disservizi ai trasporti nel ponente, Fontana (Lega): «Occorrono soluzioni a tutela degli utenti»

Ponente - «Lo scorso 13 giugno i ponentini hanno dovuto subire una giornata difficile per i trasporti. Oltre ai numerosi disservizi sulla linea ferroviaria, il navebus non ha effettuato nessuna corsa, senza che gli utenti fossero avvertiti dal solito sms che preannuncia la sospensione del servizio. Questo, ovviamente, ha creato dei disagi a tutti i fruitori. Siccome non è la prima volta che viene cancellato a causa di alcuni guasti o di problemi di gestione del mare, ho ritenuto opportuno portare la questione sui banchi dell'ultimo consiglio comunale»: così Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune.



Navebus - «L'assessore Campora, rispondendo alla mia interrogazione, ha riferito che la cooperativa che ha vinto il bando per la gestione del navebus, ha dichiarato di avere avuto diversi guasti meccanici. La sospensione del servizio nel giorno succitato, invece, si è resa necessaria a causa di alcune correnti di risacca nei pressi di Molo Archetti, che non avrebbero consentito le manovre di attracco in condizioni di sicurezza. Le temporanee sospensioni del servizio navebus sono legate, in particolare, alla configurazione della zona che non consente l'attracco in sicurezza in caso di mare grosso. Relativamente alla non ricezione degli sms da parte dell'utenza, invece, si stanno facendo delle verifiche per capire che cosa non abbia funzionato nella comunicazione fra l'associazione e Amt, che dirige il servizio di invio degli sms agli utenti».