Ex aree Ilva, Benveduti risponde al M5S: «La Salvatore non sa le cose e manco parla con Toninelli»

Ponente - «Non c'è stato mai alcun blocco alle ex aree Ilva e al piano infrastrutturale di Autorità di Sistema Portuale. Come illustrato anche ieri in sede ministeriale da Società Per Cornigliano e AsdP, i 70 milioni di euro (a disposizione di Asdp per il piano infrastrutturale) sono stati già destinati e previsti nei piani di Autorità Portuale. Le aree, oggi occupate, non precludono l'investimento a cui si fa riferimento e dovranno essere restituite ad AsdP da Società Per Cornigliano. È evidente che la consigliera Salvatore non sappia neppure di cosa stia parlando»: così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti risponde alle dichiarazioni espresse dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore.



«Ricordo che Società Per Cornigliano alla scadenza dell'assegnazione delle aree, a fine 2018, ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara per una nuova assegnazione. Quel che è ancora più sconcertante – aggiunge l'assessore – è che la Salvatore non parli con il suo stesso ministro. Evidentemente Toninelli non ha ritenuto opportuno relazionarla con sollecitudine sui risultati del tavolo ministeriale svoltosi ieri a Roma, che ha riscontrato la soddisfazione degli uffici competenti, in massima trasparenza, anche per lo stato di completamento della bonifica delle aree e della relazione ricevuta da Società Per Cornigliano in merito allo stato dell'area SOT e al contenzioso in corso per liberare gli spazi».