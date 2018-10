Maltempo, c´è la richiesta dello stato di emergenza

Ponente - Il Presidente di Regione Liguria ha firmato la richiesta dello stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria. Il documento è stato siglato alla presenza dell'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e del Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che ha partecipato, assieme al Presidente Toti, a un sopralluogo in elicottero sulla zona del Tigullio, quella più pesantemente colpita dai fenomeni di queste ultime ore.

Domani mattina il documento andrà in Giunta, passaggio necessario per l'invio al Governo.



Fasi di intervento - «Nelle prossime ore – ha detto Toti - quantificheremo i danni riguardanti la fase 1, quella relativa al ripristino delle normali condizioni di vita, cioè di quelle somme urgenze che servono per interventi di viabilità, sulle utenze, su fognature, acquedotti e sullo smaltimento di rifiuti. A seguire – aggiunge Toti - grazie alla collaborazione con i sindaci, con gli assessori Marco Scajola e Andrea Benveduti, si passerà alla fase 2, quella della quantificazione dei danni pubblici e privati».



Visite - Per domani è in programma un sopralluogo a Savona e nel medio ponente, e uno a Sarzana e La Spezia, altre zone pesantemente colpite dal maltempo: «Domani – aggiunge Toti - saremo sull'Aurelia, per verificare la situazione della frana tra Noli e Finale Ligure, ma anche ad Alassio e Laigueglia, tutte località che hanno subito molti danni, anche se l'epicentro e la situazione più difficile resta quella del Tigullio, dove si registrano i problemi strutturali più gravi. La strada di Portofino infatti resta l'intervento più delicato. Anche l'estremo levante è stato comunque flagellato: La Val di Vara – prosegue Toti – è stata colpita da forti precipitazioni, La Spezia dal vento».



Mareggiate - «Quella di queste ultime ore - ha proseguito il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli – è stata una della situazioni meteorologiche più complesse che abbia vissuto l'Italia negli ultimi 50, 60 anni. Il nostro paese è stato sferzato da venti di tempesta. Le mareggiate sono state eccezionali: in ogni caso, il sistema di Protezione civile ha risposto in modo pronto e adeguato. Nel complesso, c'è stata una grande reazione e gestione dell'emergenza. Da sottolineare, in ogni caso - ha concluso Borrelli – il fatto che in Liguria ci sia una consapevolezza del rischio molto diffusa».



Circolazione - Buone notizie intanto sul fronte della viabilità: ANAS ha comunicato che la frana che ha interessato l'Aurelia al km 592, nel Comune di Finale ligure, è in fase di risoluzione. Alle prime luci dell'alba di domani è prevista, fatte salve le eventuali condizioni meteo avverse, la riapertura, grazie a un intervento tempestivo di ripristino. La stessa Aurelia, questa volta nel comune di Zoagli, bloccata da un yacht finito sulla carreggiata, resterà ancora chiusa per alcune ore.