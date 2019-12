Manifestazione dei centri sociali a Sestri Ponente, Lega: «Il Comitato paghi i danni alle strutture»

Ponente - "Lo scorso 7 dicembre a Sestri Ponente, una manifestazione con protagonisti antagonisti e centri sociali ha sfilato contro l'azienda "Leonardo", lasciando tracce del passaggio con imbrattamenti di muri e varie problematiche di ordine sociale. Questa manifestazione ha creato non pochi disagi a cittadini e commercianti: le attività di intrattenimento, programmate da tempo, hanno subito delle sospensioni e i commercianti hanno dovuto mettere delle paratie alle vetrine per non subire atti di vandalismo alle attività commerciali": così Lorella Fontana - capogruppo Lega in Comune, Davide Rossi - consigliere comunale della Lega e Maurizio Amorfini - consigliere comunale della Lega



"Riteniamo non sia accettabile che tali manifestazioni siano sistematicamente autorizzate dalla Questura, ricadendo spesso sugli esercenti, che già subiscono la crisi del commercio. Per questo, in consiglio comunale, abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta che sia il comitato promotore, l'associazione antimilitarista, a farsi carico del risarcimento dei danni causati. Ringraziamo l'assessore Bordilli per avere confermato che, a fronte della denuncia da parte di chi ha subito danni, verranno individuati i colpevoli degli imbrattamenti".