Ordinanza anti alcol a Cornigliano, Vacalebre: «Vigileremo sulle modalità della sua applicazione»

Ponente - «Molte bene per l'ordinanza anti alcol a Cornigliano che era e rimane un tassello fondamentale per arginare certi comportamenti. Ora vigileremo sulle modalità della sua applicazione»: commenta così Valeriano Vacalebre, consigliere di Fratelli d'Italia e presidente della commissione cultura, il prossimo arrivo dell'agognata ordinanza da lui fortemente voluta, sin dai primi di ottobre, e richiesta più volte a gran voce dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia.



«Ringrazio l'Assessore Bordilli per aver raccolto la richiesta di estensione dell'ordinanza antialcol e per aver, successivamente alla mia richiesta discussa in aula il 9 ottobre, dato mandato agli uffici competenti di monitorare la situazione da me portata all'attenzione della giunta - aggiunge - Continuerò a monitorare sia che siano rispettati i tempi di emanazione promessi sia che ci siano i controlli necessari al fine che quanto deciso non sia fumo ma un reale aiuto per la comunità corniglianese. Così non fosse ritornerò in aula risollevando il problema».







Fratelli d'Italia è unita nella lotta al degrado del territorio Genovese ed stato tra i primi partiti a richiedere ordinanze che aiutino la polizia locale e non a mantenere decoro e civiltà nel capoluogo ligure.