Parchi, Fratelli d´Italia: «Vanno tutelati e mantenuti al meglio»

Ponente - «Il verde pubblico è una, spesso, un riparo dalla calura estiva ed una risorsa per i più deboli anziani e bambini in primis, per questo vanno tutelati e manutenuti al meglio possibile»: è questa la sintesi dell'interrogazione che Valeriano Vacalebre, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione cultura del Comune di Genova, ha presentato oggi all'assessore Fanghella.



«L'ottimo risultato ottenuto ai Giardini Peragallo di Pegli va ripetuto anche per tutti gli altri spazi di verde pubblico della città di Genova sia nel centro come i giardini di Villa Croce come nelle delegazioni ad esempio i Giardini Melis di Cornigliano». «Certo che in giornate di caldo eccezionale come questo ci sono gli ottimi piani di emergenza della protezione civile, ma in condizioni di normalità d'estate i parchi sono frequentati, spesso, da famiglie con bambini ed anziani che ne usufruiscono sia come luogo sociale, di incontri, che per attività ludico/ricreative. Questi spazi vanno tutelati e ben manutenuti - prosegue il consigliere -perchè sono utilizzati dalle fasce più deboli ai cui bisogno noi guardiamo con attenzione».