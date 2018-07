Parisi: «I giovani d´oggi? Hanno bisogno di una guida»

Ponente - «Sempre più spesso si parla di bullismo tra i giovani e giovanissimi dove l'appartenenza a un gruppo, ed essere leader diventano priorità assolute per non essere emarginati rispetto ai valori e principi sempre più rari nella loro crescita ed educazione. E i genitori? Compensano l'assenza per lavoro, problemi economici, giovanissima età tralasciando dialogo, ascolto ed essere una guida per la loro crescita fisica ed intellettiva. Nei titoli di cronaca aumentano i casi di giovani vittime di sostanze stupefacenti, alcool, incidenti, stupri»: lo ha affermato Gabriella Parisi candidata alle scorse elezioni Municipio VII ponente per Lega Nord membro del MGP Genova.



«Gli adolescenti d'oggi divengono un pericolo per se stessi e gli automobilisti. Credo fermamente che se si mettessero al mondo figli con più coscienza e maturità il compito fondamentale del genitore tornerebbe all'origine, un fulcro vitale per stanare bullismo e vandalismo», ha concluso Gabriella Parisi.