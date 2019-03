Passeggiata di Voltri, Giampedrone: «Rientra tra le priorità»

Ponente - «Il lungomare di Voltri e la sua messa in sicurezza sono ovviamente tra le priorità dell'amministrazione regionale, che dal 2015 lavora costantemente per la mitigazione del rischio in tutte le sue forme e per assicurare le opere, necessarie e attese da ben prima del nostro insediamento, che mettano in sicurezza la Liguria. Per quanto riguarda la ricostruzione delle opere di difesa a mare e il potenziamento del pennello di fronte al litorale di Voltri, come ho illustrato oggi in Commissione, esiste una prescrizione compensativa nella VIA per lo scolmatore del Bisagno che riguarda gli interventi sulla sponda destra torrente Leira, a carico dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale»: così l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.



Progetto - «Durante la riunione della IV Commissione – prosegue Giampedrone - ho anche fornito una tempistica precisa: saranno necessari 7 mesi da oggi per l'approvazione del progetto, l'avvio della gara, e quindi anche il finanziamento dell'opera. Grazie al costante lavoro al fianco del Dipartimento nazionale di Protezione civile – conclude l'assessore – la Liguria ha ricevuto 385 milioni in tre anni: entro 15 giorni da oggi presenteremo alla Protezione civile la proposta su come ripartire i fondi per i diversi interventi. È pleonastico sottolineare che terremo conto di tutte le esigenze del litorale di Voltri».