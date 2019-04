Piaggio Aero, Benveduti: «Primi passi del Governo a sostegno dell´azienda»

L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria presente al tavolo al Mise

Ponente - «Dal Governo, rappresentato dai sottosegretari Crippa (Mise) e Toffolo (Difesa), sono stati annunciati primi passi importanti a sostegno dell'azienda. Ci è stata assicurata l'attivazione di contratti di manutenzione dei motori dell'Areonautica Militare (Viper), così come interventi nell'ambito del veivolo P180 (ammodernamenti per 19 unità e acquisto di altre 10). Per quanto riguarda il drone P1HH, oltre alla finalizzazione della certificazione tecnica, è stato annunciato l'acquisto a breve termine di due sistemi operativi e di altri due successivi»: così l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti al termine della riunione di questa mattina al Mise sulla crisi Piaggio.



«Scontato un lasso temporale di realizzazione di questi progetti - continua Benveduti -, che dovrebbe riflettersi positivamente sulla situazione occupazionale, che comunque verrà gravata, fino a completa attivazione, di una dolorosa e significativa cassa integrazione. Permangono però preoccupazioni circa il futuro a lungo termine di questa nostra eccellenza tecnologica. Non si riconosce ancora, nelle parole dei rappresentanti dei due ministeri, alcun progetto di "sistema", che dovrà necessariamente racchiudere tutte le aziende del comparto militare, con l'attribuzione di precise strategie industriali, risorse manageriali, finanziarie e di government aziendale. Auspichiamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, tale comparto è e dovrà rimanere uno dei settori di eccellenza della nostra industria tecnologica, con importanti ricadute in moltiplicatore su tutta la filiera», conclude Benveduti.