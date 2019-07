Piazza Ponchielli a Pegli, Fontana: «Rimozione delle panchine decisione del Municipio»

Ponente - «La rimozione delle panchine in piazza Ponchielli a Pegli, utilizzate principalmente dagli anziani che attendevano l'autobus, è stata una decisione presa dal Municipio Ponente e dal presidente Chiarotti, senza interpellare il Comune e né tantomeno gli assessorati competenti. In consiglio comunale, infatti, l'assessore Fanghella, rispondendo alla mia interrogazione, ha dichiarato che non è stata opera di Aster, bensì una decisione presa in autonomia dalla giunta del ponente. Una scelta che ha causato parecchi problemi nel quartiere che si è visto privato di due oggetti molto utilizzati, soprattutto dai numerosi anziani della circoscrizione»: così Lorella Fontana capogruppo Lega in Comune



«Per quanto riguarda lo spostamento dei bidoni di Amiu, invece, l'assessore Campora mi ha informata che è stato il Municipio stesso a dare carta bianca all'azienda comunale per trovare una posizione più idonea. La giunta del Pd del ponente, quindi, se ne lava le mani sullo spostamento dei bidoni, nel mentre agisce spostando le panchine e poi decide di puntare il dito contro l'amministrazione di Tursi, adducendo "che dalla sera alla mattina la gente si è trovata queste modifiche". Forse se da parte di Chiarotti e di tutta la giunta del Pd ci fosse meno polemica strumentale e più collaborazione costruttiva, ascoltando le reali richieste delle cittadinanza e discutendo con la giunta comunale, le cose potrebbe decisamente funzionare meglio in tutto il quartiere».